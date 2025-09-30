Выборы в Молдавии стали классическим примером того, как политический раскол внутри страны отразился на итогах голосования. Формально победу одержала правящая партия «Действие и солидарность», но лишь за счет голосов из-за рубежа и нарушений в ходе голосования. Об этом РИАМО сообщил политолог, член экспертного клуба «Дигория» Константин Булавицкий.

«Результаты выборов показывают, что электорат, по сути, разделился на две части: с одной стороны, ориентированные на Запад и поддерживающие курс Санду молдаване; с другой, настроенные против нынешних властей избиратели. Фактически граждане Молдавии сделали выбор не между партиями, а между векторами развития страны», — сказал политолог.

Брюссель открыто поддержал правящую партию, а диаспора, мобилизованная в странах Европы, стала решающим фактором победы PAS. Отсюда несогласие с результатами выборов и подготовка к мирным протестам, которые анонсировал Игорь Додон. Полагаю, что несмотря на мирный характер протестов, напряжение в обществе, в котором почти половина граждан чувствует себя обманутой, неизбежно будет расти.

«Что ждет страну дальше? Даже формальное большинство в парламенте не даст PAS спокойного и стабильного срока: оппозиция будет опираться на недовольство общества, настаивая на фальсификациях и подрывая легитимность власти. Впереди — уличные протесты, новые попытки давления на правительство и, возможно, политические кризисы», — отметил Булавицкий.

По словам эксперта, Молдавия окончательно стала объектом для манипуляций Брюсселя.

«Европа помогла удержать власть сторонникам прозападного курса, но это решение обошлось ей слишком дорого — необходимостью поразить в избирательных правах некоторых групп граждан, созданием физических препятствий для голосования жителей ПМР вроде минирования моста, требованием Франции к Telegram накануне выборов удалить неугодные молдавскому правительству каналы и прочими серьезными фальсификациями. Это ли цена демократии?» — заключил политолог.

На парламентских выборах в Молдове, состоявшихся 28 сентября, проевропейская партия «Действие и солидность» (PAS) под руководством президента Майи Санду одержала победу, получив 50,2% голосов.