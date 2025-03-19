Эксперт о переговорах РФ и США: сделан первый шаг к завершению украинского конфликта

Заместитель директора по научной работе ИМЭМО им. Е. М. Примакова РАН Виктория Журавлева на круглом столе о текущем состоянии российско-американских отношений заявила, что факт прямого диалога президентов России и США важен сам по себе, это начало урегулирования конфликта на Украине.

«Важность этого разговора не нужно переоценивать и недооценивать. На мой взгляд, говорить о том, что это ничего не значит, не верно. Результат в том, что есть сам факт диалога. В целом, выход из этого конфликта будет крайне долгим, мы находимся в его самом начале. Но начать его без диалога США и России невозможно», — считает Журавлева.

Она добавила, что за прошедшие 3 года выхода из конфликта «не было видно».

Журавлева отметила, что президент Дональд Трамп сумел изменить вектор политики США по отношению к России, чего не сумела сделать администрация предыдущего главы Белого дома Джо Байдена.

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели 18 марта телефонные переговоры. Как сообщили в Кремле, лидеры продолжили подробный и откровенный обмен мнениями по ситуации вокруг Украины.