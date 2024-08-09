Эксперт: не признавать ответственность за сделанное - политическая традиция США

Вплоть до сегодняшнего дня организаторы атаки на Японию в 1945 году в лице Соединенных Штатов продолжают замалчивать свою роль, не признавая ответственности и вины за десятки тысяч жертв среди гражданского населения, сообщил РИАМО член экспертного клуба «Дигория», научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ Владимир Лукушин.

Ядерная бомбардировка городов Японии в августе 1945 года унесла жизни около 70 тысяч человек. К концу года число погибших достигло 140 тысяч из-за последствий радиационного облучения и тяжелых ранений.

По словам политолога, заявления чиновников и политиков различного ранга, посвященные японской трагедии, из года в год звучат все более обтекаемо и неконкретно.

«Довольно примечательным является и тот факт, что замалчивать действия США принято сегодня и в самой Японии. Так, на памятной церемонии в Парке мира мэр Хиросимы не сказал ни слова о том, кто действительно впервые применил ядерное оружие, и к каким последствиям привела данная атака», - обозначил Лукушин.

Эксперт не сомневается, что высказанные на церемонии тезисы о необходимости предотвращения ядерных конфликтов, сдерживания ядерных вооружений являются важными для современного мира. Однако каждое государство обязано признавать ответственность за свои ошибки и не умалчивать о преступлениях других государств.

«Для нашей страны это трагическое событие является принципиально важным с точки зрения контроля над распространением ядерного вооружения. Для России ядерное оружие является исключительно средством сдерживания, но никогда не средством нападения. Куда большее внимание нашего государства приковано сегодня к разработкам в сфере мирного атома: атомной энергетике и технологиям», - заключил политолог.