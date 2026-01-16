Эксперт назвал текущую ситуацию в НАТО признаком внутреннего кризиса

Военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко прокомментировал отправку европейских войск в Гренландию и заявил, что заявления генсека НАТО Марка Рютте об отсутствии кризиса в альянсе вызывают сомнения.

Онуфриенко в эфире радио Sputnik высказал мнение о действиях стран ЕС, которые отправляют небольшие воинские контингенты в Гренландию. Он заявил, что считает такие меры неэффективными и иронично заметил, что европейские военные не собираются воевать с США на этой территории.

«Мне смешно, когда на полном серьезе страны ЕС рапортуют об отправке по несколько военнослужащих в Гренландию, поскольку воевать с США они там не будут. Тогда к чему все это?» — заявил эксперт.

Он также прокомментировал слова генсека НАТО Марка Рютте, который утверждает, что в альянсе нет кризиса. По мнению Онуфриенко, подобные заявления не соответствуют действительности.

«Если это не кризис, тогда я не знаю, что в вашем понимании кризис — обмен ядерными ударами внутри стран НАТО?» — добавил обозреватель.

