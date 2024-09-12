Эксперт назвал, как РФ может ответить на разрешение Киеву бить дальнобойным оружием

Один из вариантов эффективного ответа РФ на разрешение Киеву использовать дальнобойное оружие по российской территории — это передача совершенных образцов вооружения другим странам, сообщил РИАМО военный эксперт, полковник запаса, руководитель холдинга структур безопасности «Русь» Роман Насонов

«Один из вариантов эффективного ответа, на мой взгляд, — это передача совершенных образцов вооружения другим странам, например, хуситам или другим группировкам, которые могут его применить. Самое важное, что эти действия не будут связаны с Россией напрямую, однако эффект будет ощутимым», — сказал Насонов.

Он подчеркнул, что Россия не была инициатором этого конфликта. Все ее действия выполняются строго в соответствии с международными нормами, поэтому страна обязательно уведомит заинтересованные стороны о своих ответных мерах.

«Англия уже уведомила США, что готова дать разрешение на боевое применение своего высокотехнологичного оружия — ракет с дальностью поражения, возможно, до 300 или даже 600 км по российской территории. Ситуация обостряется, и на этот агрессивный шаг со стороны НАТО Россия, естественно, даст адекватный ответ», — отметил военный эксперт.

Насонов уточнил, что пока нельзя сказать с уверенностью, какой именно он будет. Но можно утверждать, что у РФ есть не только аналогичные виды вооружения, но и более совершенные.