Эксперт Лукин: России выгодна позиция диверсифицированной внешней политики

России выгоднее придерживаться диверсифицированной внешней политики и не впадать в зависимость от одной сильной страны, при этом сохраняя партнерские отношения с Китаем, сказал научный руководитель ИКСА РАН, руководитель департамента международных отношений НИУ ВШЭ Александр Лукин.

Эксперт отметил, что сейчас Россия избавляется от излишней зависимости от Запада. Большинство считают, что это позитивная тенденция, однако она не должна превращаться в получение новой односторонней зависимости от другого серьезного игрока.

«России в ее нынешнем состоянии, когда она уступает по общей мощи США и Китаю, гораздо более выгодна позиция диверсифицированной внешней политики», — сообщил Лукин во время презентации доклада «Китай-2049: футурологический анализ».

По его словам, политика «поворота к Азии» должна быть обращена на весь регион, а не к одной его части. Лукин уверен, что дружеские отношения между Москвой и Пекином следует сохранять, так как они выстраивались на принципах объективного сотрудничества.