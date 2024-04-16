Эксперт Латышев предрек победу Ирану в случае ответной израильской атаки

Обозреватель Сергей Латышев считает, что Иран одержит победу при возможном ответном ударе со стороны Израиля. По его мнению, такой исход произойдет даже в случае, если израильтяне совершат атаку в одиночку, без поддержки союзников, сообщает «Царьград» .

Эксперт предположил, что Тегеран может использовать данную ситуацию как повод открыто приступить к разработке ядерного оружия. Латышев также обратил внимание, что иранское правительство готово любой ценой вырвать победу у своего «экзистенциального врага».

От Иерусалима в любом случае последуют ответные действия после атаки Ирана. Не исключено, что Израиль ударит по Сирии, иранским союзникам в Ливане, Ираке и, возможно, в Йемене.

Ранее в NBC News заявили, что официальные лица США ждут ударов Израиля по силам Тегерана и его союзников за пределами Ирана.