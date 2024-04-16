NBC: США ожидают «ограниченного» ответа Израиля Ирану

Официальные лица США ждут, что Израиль ударит по силам Тегерана и его союзников за пределами Ирана, пишет ТАСС со ссылкой на NBC News.

Также ожидается, что военный ответ будет «ограниченным по масштабам».

Иран 13 апреля выпустил по Израилю множество ракет и беспилотников в ответ на приписываемую ЦАХАЛ атаку на консульский отдел посольства Ирана в Дамаске.

Также СМИ сообщали, что Израиль обязался уведомить Соединенные Штаты об ответе на эту атаку. По информации источника, Тель-Авив действительно готовит ответ, однако его место и время пока не определены. Иран, по словам премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, «должен находиться в таком же стрессе» в ожидании удара.