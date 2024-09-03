Очередные воззвания Киева к своим «хозяевам» не имеют под собой ничего, кроме очередного PR-хода. За несколько лет проведения СВО стало очевидно, что подобные заявления являются лишь прелюдией к анонсированию заранее принятого решения в штабах НАТО. Об этом РИАМО сообщил политолог, член экспертного клуба «Дигория» Матвей Киселев.

Ранее стало известно, что Зеленский вновь планирует попросить у США согласия на удары по России.

«Контекст этих просьб имеет большее значение нежели новое название западных боеприпасов и их технических характеристик. Действия Киева последних месяцев указывают на его полную дезориентацию и понимание собственной несостоятельности», - сказал Киселев.

Маниакальное желание повысить градус жестокости в конфликте вызван отсутствием каких-либо серьезных аргументов для будущих возможных переговоров.

«Террористические действия в Курске смогли привести лишь к обрушению фронта на Донецком направлении и повышению градуса напряженности даже среди самых стойких сторонников Зеленского. Определенное отчаяние, которое может возникнуть ввиду таких серьезных промахов, толкает Банковую на новые весьма опрометчивые поступки», - добавил политолог.

По словам эксперта, тактика ВСУ, а именно удары по объектам социальной инфраструктуры и местам скопления гражданского населения, уже никого не удивляет. Но последние удары по Белгороду в канун 20-й годовщины трагедии в Беслане выглядят, как своего рода, присяга международному терроризму.

«Киев, подобно его идейным вдохновителям из числа боевиков времен борьбы с терроризмом на Северном Кавказе, надеется посеять страх, панику и отчаяние среди граждан России, вынудить руководство нашей страны пойти на переговоры с теми, кто готов проливать кровь женщин и детей во имя своих сомнительных целей», - обозначил Киселев.

Политолог добавил, что у руководства Украины отсутствуют исторические знания. У Владимира Путина есть много емких выражений в отношении тех, кто занимается террором над простыми людьми. Поэтому, если переговоры и будут, то точно не с нынешним преступным руководством в лице Зеленского.