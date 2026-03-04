Эксперт Хачатурян: война США, Израиля и Ирана закончится ничьей

Военный конфликт между США, Израилем и Ираном может завершиться ничьей, при которой обе стороны объявят о своей победе, сообщил РИАМО доцент Финансового университета при правительстве РФ Михаил Хачатурян.

«Резонно предположить, что данный конфликт, скорее всего, завершится, как и летний конфликт 2025 года, – ничьей, в результате которой обе стороны объявят о своей победе. Продолжительность конфликта будет определяться экономической ситуацией, складывающейся вокруг него. Как известно, США и Израиль являются крупными импортерами нефти, а в результате конфликта и последовавшей блокады Ираном Ормузского пролива поставки нефти из стран Персидского залива (около 20% от общемирового объема производства) практически прекратились», – сказал Хачатурян.

Он добавил, что это создает условия для исчерпания имеющихся на рынке запасов, которые сложились из-за падения спроса в последние годы, и, как следствие, к росту спроса и соответствующему росту цен.

«Рост цен на топливо в США уже наблюдается, как и в Израиле, что, очевидно, ставит крест прежде всего на усилиях (американского президента Дональда – ред.) Трампа по созданию условий для решоринга производственных мощностей американских компаний обратно в Америку, да и в целом приводит к еще большему оттенению отсутствия сколь-нибудь значимых успехов администрации в экономике. Учитывая все это, существует вероятность, что конфликт может завершиться даже раньше обозначенных Трампом четырех недель», – отметил эксперт.

Хачатурян уточнил, что при этом всегда существует вероятность, что Трамп под давлением израильского лидера Биньямина Нетаньяху может проявить упорство и продолжить военные действия даже в ущерб экономическому положению.

«Но в этом случае резонно предположить, что конфликт может затянуться на два-три месяца, перейдя в положение войны на истощение, которую, учитывая нахождение Ирана под санкциями в течение 60-ти лет и неустойчивость американской экономики и низкие темпы развития ВПК, выиграть будет очень сложно обеим сторонам», – заключил он.

Ранее сообщалось, что 28 февраля США и Израиль начали масштабную военную операцию в Иране. Иерусалим совершил первый превентивный удар по Тегерану, после чего Иран начал отвечать на атаки.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.