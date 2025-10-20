Член совета международного движения «Другая Украина» Александр Дудчак заявил, что визит украинского лидера Владимира Зеленского в Вашингтон не принес стране ожидаемой поддержки и продемонстрировал отношение американской стороны к ее президенту, сообщает Общественная Служба Новостей .

Мировая пресса активно обсуждает итоги визита Зеленского в Вашингтон, который украинская сторона называла историческим. Большинство экспертов считают саммит неудачным для Киева. Президент США не выразил явной поддержки и не объявил о поставках дальнобойных ракет Tomahawk.

Член совета международного движения «Другая Украина» Александр Дудчак отметил, что процедура приветствия Зеленского в Вашингтоне показала его положение — его встречал только экипаж самолета, а галстук министра обороны США был в цветах российского флага. По мнению Дудчака, такие детали не случайны.

Он добавил, что заявления президента Штатов Дональда Трампа о невозможности передачи Tomahawk Киеву пока не означают завершения переговоров. Трамп объяснил, что ракеты нужны ему самому, и это можно считать положительным моментом для страны.

Дудчак подчеркнул, что Трамп не ставил целью унизить Зеленского — это обычная манера поведения американского президента, который таким образом демонстрирует свое отношение к мировым лидерам и подчеркивает собственную позицию.