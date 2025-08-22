День государственного флага России — это не просто памятная дата. Праздник связан с ключевым событием в новейшей истории страны, сообщила РИАМО политолог, член Экспертного клуба «Дигория» Арина Девочкина.

«22 августа 1991 года трехцветное полотнище было официально восстановлено в качестве государственного флага, заменив красное знамя с серпом и молотом. Этот шаг стал знаковым моментом, обозначившим движение России к новым политическим рубежам», — сказала Девочкина.

Она подчеркнула, что за прошедшие десятилетия триколор превратился в символ силы и национального единства. Флаг стал символом событий, определявших судьбу страны: воссоединение Крыма с РФ, подвиги военнослужащих, освобождающих населенные пункты в зоне СВО, а также другие многочисленные проявления гражданского единства и солидарности. Для миллионов россиян триколор — знак гордости и принадлежности к великой истории.

По словам эксперта, особенно показательно, что государственный флаг близок и молодому поколению. Сегодня триколор становится частью молодежной моды: его изображение встречается на одежде и аксессуарах, активно используется отечественными брендами «ZASPORT» и «The Great Russia», которые регулярно включают цвета флага в свои коллекции.

Наряду с этим, символика флага обретает новые формы в общественных практиках: от Калининграда до Сахалина проходят ежегодные флешмобы с «живым триколором», автопробеги и массовые акции с флагом и др. Такие примеры демонстрируют, что триколор выходит за рамки официальной символики и становится инструментом культурной самоидентификации в молодежной среде.

«Российский триколор — это не просто государственный символ, но и близкий и понятный каждому гражданину знак принадлежности к великой стране и ее победам. Он объединяет поколения, связывает прошлое и будущее, вдохновляет на новые свершения и победы», — заключила Девочкина.

День государственного флага РФ отмечается ежегодно. Официально трехцветный флаг впервые подняли над Белым домом в Москве 22 августа 1991 года. Сегодня триколор — государственный символ наряду с гимном и гербом РФ.