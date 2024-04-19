Эксперт де Латтр: F-16 не помогут ВСУ достичь серьезных результатов

Западные истребители, в случае их поставки Украине, не дадут ВСУ существенных результатов на поле боя, заявил французский эксперт в области авиации Сириль де Латтр в беседе с РИА Новости .

Эти самолеты, по его словам, имеют значительные недостатки. Бывший летчик отметил, что Россия сегодня контролирует небо в зоне СВО.

«Варианта на самом деле два. Либо эти самолеты поднимутся на высоту, выполнят свою задачу, но как только они поднимутся на высоту, их поймают российские радары, поэтому их собьют в первом же вылете, либо они будут уничтожены с полным боекомплектом еще на земле», — пояснил де Латтр.

Киев будет вынужден размещать истребители на западе, подальше от фронта, где их могут взорвать российские ракеты. Также Украина может поставить самолеты на базах соседей, например, Румынии или Польши. Но в таком случае эти государства станут соучастниками конфликта и целями российской армии.

Также американские самолеты является довольно хрупкими, по сравнению с МиГ-29 или Су, и они не способны садиться на неподготовленные ВПП.

«Сама миссия с F-16 — это лишь верхушка айсберга. Есть вся та часть, которая находится внизу, которую никто не видит, то есть все обслуживание, капитальный ремонт самолетов, поставка запчастей и т. д. И это не готово. Это совершенно не готово и не может быть готово. Я действительно не понимаю, как они собираются это сделать. И, я думаю, что американцы, даже дав согласие, понимают, что это все равно будет провалом», — добавил де Латтр.

В конце эксперт назвал F-16 «не тем волшебным оружием», которое ВСУ смогут успешно противопоставить России. Вся западная техника на Украине, по мнению де Латтра, рано или поздно сгорит.