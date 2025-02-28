Эксперт Бутнев: Великобритания может в очередной раз помешать миру на Украине

Надо понимать, что Великобритания выступает против мирного урегулирования конфликта на Украине и всячески будет склонять американского президента Дональда Трампа к принятию решения либо о заморозке конфликта, либо о его продолжении. Об этом РИАМО сообщил политолог, член экспертного клуба «Дигория» Иван Бутнев.

Ранее премьер Британии Кир Стармер заявил, что 2 марта Великобритания примет 18 стран для дальнейших переговоров по Украине.

Ключевой вопрос саммита в Великобритании — предоставление Киеву международных гарантий в случае возможного мирного соглашения с Россией, считает политолог.

Перед саммитом Стармер провел переговоры с президентом США Дональдом Трампом, пытаясь заручиться поддержкой Вашингтона. Британский премьер подчеркнул, что Лондон готов задействовать свои вооруженные силы, включая авиацию и сухопутные войска, для обеспечения устойчивого мира.

«Позиция США остается осторожной: Трамп не дал четких обязательств, заявив лишь, что «всегда будет с британцами, если им понадобится помощь». Однако без прямой поддержки Америки от Европы сложно ожидать серьезных решений», - обозначил Бутнев.

По словам эксперта, раскол в Европе по украинскому треку становится все более очевидным: страны, выступающие за активную военную поддержку Украины, усиливают координацию действий, тогда как сторонники мирных переговоров стремятся избежать дальнейшей эскалации конфликта.

«Саммит в Лондоне может окончательно закрепить это разделение. В условиях растущих разногласий это может ослабить единство ЕС и НАТО», - объяснил политолог.