Эксперт Бобров: саммит ШОС важен для формирования многополярной системы мира

«Примечательно, что лидеры ряда стран соберутся на мероприятие именно в Астане, поскольку Казахстан является важным геополитическим партнером России. Астана, имея значительные экономические связи с Китаем и рядом стран Центральной Азии, выступает важным связующим звеном в отношениях между Россией и регионом», - сказал политолог.

Многополярная система международных отношений предполагает концепт тесной экономической и социально-политической взаимосвязи стран внутри макрорегионов. Владимир Путин прекрасно понимает этот вызов для развития международных отношений и выстраивает эффективное и долгосрочное сотрудничество со всеми ключевыми для России акторами.

На саммите ШОС в этом контексте будут заключены важнейшие договоренности, включающие в себя не только вопросы экономического характера, но и вопросы выстраивания новой архитектуры мировой безопасности в интересах всех стран. Речь пойдет и о борьбе с международным терроризмом и о противодействии агрессивному влиянию коллективного запада.

«Тем не менее, ключевыми вопросами повестки все же останутся вопросы экономики - страны будут договариваться об увеличении товарооборота, повышении объемов торговли энергоресурсами, а также о совместных глобальных инфраструктурных проектах», - добавил эксперт.