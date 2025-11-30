Синопское сражение представляет собой эталонный пример тактического триумфа — блестяще спланированная и безоговорочно исполненная операция по уничтожению вражеской эскадры в ее собственной операционной базе. Современное прочтение этого исторического события выводит его далеко за рамки частного эпизода Крымской войны, сообщил РИАМО член экспертного клуба «Дигория», директор филиала Российского общества «Знание» в Новосибирской области, зампред комиссии по развитию информационного общества и взаимодействию со СМИ Общественной палаты Новосибирской области Даниил Баранов.

1 декабря 1853 года — день победы русской эскадры под командованием адмирала Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп.

«В стратегическом измерении Синоп стал катализатором формирования антироссийского фронта из западных держав, которые не могли допустить усиления российского влияния в Черноморском регионе. Это наглядная иллюстрация применения теории баланса сил в международных отношениях. Данная победа является не просто символом доблести, но и наглядным историческим уроком о геополитической цене, которую приходится платить за стремительное наращивание военно-стратегического потенциала», — сказал политолог.

По словам эксперта, в контексте современной государственной политики Синоп выполняет несколько критически важных функций. Во-первых, это фундаментация исторической преемственности. Победа Нахимова прочно встраивается в единый пантеон воинской славы, берущий начало от Александра Невского и продолжающийся подвигами воинов на специальной военной операции. Это создает неразрывную цепь традиций, легитимизирующую статус России как великой морской державы.

Во-вторых, это нарратив технологического и оперативного превосходства. Акцент на инновационном для своего времени применении артиллерии и тактических схем в бою. В-третьих, в условиях гибридных войн и информационного противоборства Синоп, как и другие «неудобные» для западной историографии победы, становится элементом защиты культурного суверенитета.

«Подчеркивание этого триумфа — это ответ на попытки девальвировать роль России в мировой истории, это демонстрация того, что страна не намерена отказываться от своего места в истории», — добавил Баранов.

