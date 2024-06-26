Экс-журналистку Курбангалееву* заочно арестовали за фейки о ВС РФ

Экс-журналистку одного из российских телеканалов Фариду Курбангалееву* заочно арестовали в Замоскворецком суде Москвы, сообщает ТАСС .

Она обвиняется в оправдании терроризма и распространении фейков о российской армии по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ и по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ соответственно.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании Курбангалеевой* меры пресечения в виде заключения под стражу заочно. Она арестована на срок два месяца с момента ее задержания или экстрадиции в РФ», — пояснили в пресс-службе суда.

Сегодня Фарида Курбангалеева* находится в международном розыске. Очно арестовать ее не представляется возможным, так как бывшая журналистка проживает в Чехии, откуда ведет свой канал на платформе YouTube.

* — внесена Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.