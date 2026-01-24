Экс-вице-губернатор Аляски: контроль над Гренландией важен для США

Бывший вице-губернатор Аляски Лорен Леман сообщил, что контроль над Гренландией важен для США, но Вашингтону необходимо учитывать текущую ситуацию в мире, пишет РИА Новости .

Это может быть хорошо для США с точки зрения бизнеса, стратегического расположения и, возможно, природных ресурсов. Однако необходимо учитывать все, что касается международных отношений», — отметил он.

Президент США Дональд Трамп после посещения Всемирного экономического форума в Давосе написал в соцсети Truth Social о том, что работа над соглашением по Гренландии не только продолжается, но и может принести огромную пользу США.

Также ранее глава американской администрации неоднократно подчеркивал, что контроль над Гренландией необходим для укрепления национальной безопасности США и оптимизации развертывания американской системы ПРО «Золотой купол».

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.