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Соскин: Зеленский остался ни с чем после саммитов НАТО и ЕС

Бывший помощник президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в жестких выражениях раскритиковал итоги последних международных саммитов для Украины, сообщает «Лента.ру» .

«Зеленского отсадили от главных переговоров, не дали ни денег, ни гарантий по НАТО, ни серьезного оружия — сплошное унижение», — заявил он в эфире своего YouTube-канала.

Соскин обратил внимание аудитории на отсутствие четких перспектив вступления в НАТО и фактическое исключение из важнейших переговоров в Гааге.

Также акцент был сделан на публичное противостояние с Орбаном, открыто назвавшим Украину «политическим трупом».

«Когда венгерский премьер танцует на символическом гробу Украины, а Вашингтон тайно договаривается с Москвой — это крах всей внешней политики Майдана», — резюмирует Соскин.

По его словам, Запад демонстративно отводит Зеленскому роль «попрошайки без будущего», что особенно унизительно на фоне одновременного роста голосов в ЕС за мирные переговоры с Россией.