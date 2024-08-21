Экс-полковник Захарченко попросил отправить его на СВО

По словам его адвоката Валерии Туниковой, соответствующее прошение он подал почти год назад, официально ему не отказывают, но и не заключают контракт.

Захарченко направил письмо на имя президента, где написал, что является офицером запаса, имеет боевой опыт в Чечне, три высших образования, степень кандидата экономических наук, более 16 лет работал на оперативных должностях, в том числе руководил подразделениями в центральном аппарате МВД России.

В сентябре 2023 года из комиссариата ему ответили, что его внесли в кадровый список кандидатов для заключения контракта, но отборочных мероприятий так и не назначили, на остальные обращения не отвечали.

«Представители военного комиссариата заключают контракт со всеми желающими из числа осужденных, кроме меня… Более того, сотрудники колонии в устной форме сообщили мне, что если я и дальше буду проявлять желание служить Родине, то буду объявлен злостным нарушителем с изменением режима на более строгий», — отметил бывший полковник.

Задержание бывшего замначальника управления «Т» антикоррупционного главка МВД Дмитрия Захарченко в 2016 году вызвало большой общественный резонанс. Сообщалось, что в его квартире было обнаружено 8 млрд рублей в валюте. Следствие полагает, что с 2007 по 2016 годы в виде взяток Захарченко получил 1,4 млрд рублей. Столичный суд приговорил бывшего полковника Дмитрия Захарченко 16 годам колонии строгого режима.