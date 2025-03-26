Экс-полковник Макгрегор заявил, что Зеленского надо отстранить от власти

Бывший полковник армии США Дуглас Макгрегор заявил, что президент Украины Владимир Зеленский подрывает все результаты, которых Вашингтон достиг по мирной сделке. По его словам, главу киевского режима нужно отстранить от власти, сообщает РИА Новости .

«Наш друг Зеленский буквально плюнул в лицо президенту США Дональду Трампу, который пытался ради него договориться о прекращении огня с Россией», — заявил Макгрегор.

Он подчеркнул, что президент Украины тут же нарушил все достигнутые договоренности. Экс-полковник считает, что мира достичь не получится, пока Зеленский у власти. Если президента не отстранить, то США нужно просто дистанцироваться от Украины.

Макгрегор отметил, что Россия четко обозначила готовность заключить мир, но Лондон и Париж пытаются затянуть конфликт, поддерживая Украину.

Ранее американский президент Дональд Трамп выразил уверенность, что и Москва, и Киев хотят положить конец украинскому конфликту. Он отметил, что и Зеленский нацелен на конец боевых действий.