Трамп заявил, что и Москва, и Киев хотят положить конец конфликту на Украине

Американский президент Дональд Трамп выразил уверенность, что и Москва, и Киев хотят положить конец украинскому конфликту, сообщает RT со ссылкой на телеканал Newsmax.

«Я думаю, что Россия хотела бы, чтобы это закончилось. И я думаю, что Зеленский хотел бы, чтобы это закончилось», — отметил он.

Ранее сообщалось, что переговоры делегаций РФ и США состоялись 24 марта. Их продолжительность превысила 12 часов. За это время переговорщики трижды прерывались на еду и снова возвращались к обсуждениям.

В первом совместном заявлении Москва и Вашингтон сообщили, что в рамках урегулирования украинского кризиса договорились продолжить работу по достижению прочного и продолжительного мира. Также делегации обсудили вопрос безопасного судоходства в акватории Черного моря.