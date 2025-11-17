Экс-министр Бангладеш Чоудхури прокомментировал смертный приговор Хасине

Чоудхури — о приговоре Хасине: несколько юристов пытались ее защищать

Бывший министр образования Бангладеш, главный переговорщик с участниками беспорядков в стране Мохибул Хасан Чоудхури прокомментировал вынесение смертного приговора свергнутому премьер-министру Бангладеш Шейх Хасине за «преступления против человечности». По его словам, это является результатом незаконного и заранее спланированного процесса, сообщает RT .

Чоудхури отметил, что на трибунал были внесены неправомерные поправки по инициативе режима Мухаммеда Юнуса. Он подчеркнул, что судебный процесс проходил без предоставления возможности Хасине отстаивать свою позицию.

«Несколько юристов пытались ее защищать, но им в этом отказали», — добавил он.

Оппозиционные силы полагают, что вынесенное решение было использовано правительством как средство для подавления их движения накануне выборов.

Чоудхури сообщил, что действующее руководство стремится передать власть радикальным группировкам и потакает экстремистским исламистским элементам.

По его словам, в обществе растет недовольство, а власти «осознанно провоцируют реакцию, которая приведет к росту насилия». Он добавил, что стабильность в стране не может быть достигнута, пока у власти находится нынешнее правительство.

Бывший министр также обратил внимание на то, что активисты находят убежище не только в Индии, но и в ряде стран Запада.

«На Индию просто указывают пальцем. Но многие понимают, что наши сторонники подвергаются преследованиям», — заключил он.

