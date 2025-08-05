Экс-лидеру ЛДПР вменяют финансирование терроризма в пользу ДНР и ЛНР

Шевченковский районный суд назначил очередное заседание по уголовному делу против скончавшегося в апреле 2022 года Владимира Жириновского, сообщает РБК .

Бывшему лидеру ЛДПР, а также российскому министру спорта Михаилу Дегтяреву и депутату Госдумы Алексею Диденко вменяют финансирование терроризма (ч. 3 ст. 258-5 УК Украины).

Согласно материалам дела, в 2018 году Жириновский якобы организовал группу по сбору средств для самопровозглашенных ДНР и ЛНР. По версии украинской Генпрокуратуры, подконтрольные ему лица передали 6 транспортных средств по запросу командира ополчения Михаила Толстых (Гиви), помогли открыть представительство ДНР в Москве, два неустановленных депутата Госдумы в 2014 году собирали деньги для Донбасса.

В ноябре 2023 года защита ходатайствовала о закрытии дела в связи со смертью обвиняемого, но рассмотрение отложено до 2024 года.