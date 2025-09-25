Экс-лидер ДПМ Владимир Плахотнюк экстрадирован в Кишинев

Бывший глава Демократической партии Молдовы (ДПМ) Владимир Плахотнюк был экстрадирован в Кишинев и заключен под стражу для дальнейшего разбирательства по открытым против него уголовным делам. Олигарха в наручниках доставили регулярным рейсом из Афин в аэропорт Кишинева. Затем он был помещен в следственный изолятор, сообщает «Царьград» .

Плахотнюк разыскивается по трем уголовным делам. Ему вменяют создание и руководство преступной группировкой, особо крупное мошенничество и отмывание денег. Последнее уголовное дело связано с громким скандалом о хищении 1 миллиарда долларов из банковской системы государства.

В ноябре 2017 года Басманный суд Москвы заочно арестовал Плахотнюка и объявил его в международный розыск по делу о покушении на убийство. Его имя также фигурирует в материалах следствия по подозрению в выводе крупных сумм из банков Российской Федерации в сговоре с молдавским политиком Ренато Усатым. Адвокаты Плахотнюка утверждали, что преследование носит политический характер.

Олигарх покинул Молдову в 2019 году после поражения ДПМ на парламентских выборах. Ранее экс-премьер Молдовы Ион Стурза отмечал, что власти страны опасаются возвращения Плахотнюка из-за наличия у него серьезного компромата на политиков и высокопоставленных лиц. Экс-спикер парламента Александр Слусарь заявил, что премьер Дорин Речан также опасается возвращения Плахотнюка, поскольку у олигарха есть компрометирующие его материалы. Слусарь напомнил, что после установления Плахотнюком контроля над парламентом, судебной системой и Конституционным судом в 2016 году, в отношении Речана готовились несколько уголовных дел, которые впоследствии были закрыты.

Экстрадиция Плахотнюка и последующие процессуальные действия направлены на продолжение расследований по вышеуказанным уголовным делам. Они охватывают вопросы международного розыска, уголовных обвинений и следственных действий, относящихся к выводу средств из банковской системы страны.

