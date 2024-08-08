Экс-губернатор Белых после отсидки устроился на работу

По его данным издания, Белых занял позицию замгендиректора по корпоративным вопросам, указано в материале.

В середине июня экс-чиновник вышел на свободу после того, как пробыл в колонии восемь лет по делу о взятках.

Он указывал, что хочет провести время с семьей и потом устроиться на работу.