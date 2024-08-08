Экс-губернатор Белых после отсидки устроился на работу
Бывший губернатор Кировской области стал замдиректора кондитерской фабрики
Бывший губернатор Кировской области Никита Белых занял должность замдиректора кондитерской фабрики «Пермская», пишет «Коммерсантъ»
По его данным издания, Белых занял позицию замгендиректора по корпоративным вопросам, указано в материале.
В середине июня экс-чиновник вышел на свободу после того, как пробыл в колонии восемь лет по делу о взятках.
Он указывал, что хочет провести время с семьей и потом устроиться на работу.