Экс-главу МВД Казахстана Тургумбаева задержали по делу о массовых беспорядках

Силовики задержали экс-министра внутренних дел Казахстана Ерлана Тургумбаева по делу, касающемуся массовых беспорядков, которые произошли в стране в январе 2022 года, сообщает ТАСС .

Генпрокуратура республики продолжает работу по расследованию уголовных дел, связанных с беспорядками.

Во вторник за превышения власти и должностных полномочий, которые повлекли тяжкие последствия (статья 362, часть 4 УК страны), задержан Тургумбаев, бывший главой МВД с 2019 года по февраль 2022 года.

В ведомстве отметили, что в данном уголовном деле есть сведения, составляющие госсекреты, поэтому информация, касающаяся досудебного расследования, не будет обнародована.

В начале 2022 года в Казахстане произошли массовые беспорядки. Его участники нападали на полицейских и военных. Президент страны Касым-Жомарт Токаев тогда заявил о попытке госпереворота. Он также обратился за помощью к ОДКБ. К 7 января возникшую ситуацию стабилизировали, 19 января отменили режим ЧП в Казахстане.

По информации властей, в ходе беспорядков в стране погибли 238 человек, свыше 4,5 тыс. пострадали.