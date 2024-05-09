сегодня в 14:02

Экс-главком НАТО в Европе заявил, что Калининград нужно «нейтрализовать»

Бывший главком сил НАТО в Европе Джеймс Ставридис считает, что Калининград представляет угрозу альянсу, потому что там размещена большая часть российского флота. Город следует «нейтрализовать», сообщает RT .

Он напомнил, что в Калининграде располагается большая часть флота Балтийского моря, а также значительные военно-воздушные и ракетные силы российской армии.

Экс-главком отметил, что нельзя дать России контролировать Сувалкский коридор на границе Литвы и Польши.

Также ранее «нейтрализовать» Калининград предложил экс-министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.

В Кремле считают, что такая риторика, а также расширение Североатлантического альянса — повод для дополнительных мер безопасности.