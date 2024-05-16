Экс-глава Тульской области Дюмин эмоционально попрощался с жителями

сегодня в 17:15

Бывший глава Тульской области Алексей Дюмин не смог сдержать эмоций на церемонии представления временно исполняющего обязанности главы Тульской области Дмитрия Миляева и прослезился, сообщает SHOT.

Дюмин произносил свою прощальную речь, во время которой он отвернулся и начал вытирать слезы. Он отшутился, что это аллергия.

16 мая Дюмину присвоили звание «Почетный гражданин Тульской области».

Алексей Дюмин будет курировать в администрации президента России вопросы оборонно-промышленного комплекса, спорта и заниматься Госсоветом.