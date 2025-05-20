Экс-глава «Роскосмоса» Борисов просит включить его в комитет Совфеда по обороне

Экс-глава «Роскосмоса» Юрий Борисов, которого назначили сенатором Совета Федерации от Архангельской области, написал заявление с просьбой включить его в состав комитета СФ по обороне и безопасности, сообщает РИА Новости .

Полномочиями сенатора экс-главу «Роскосмоса» наделил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский. Борисова представят коллегам, а заседании палаты в среду.

Тогда же ему вручат именную карточку. Экс-глава «Роскосмоса» сможет голосовать по законопроектам.

Отмечается, что удостоверение сенатор Борисов может получить немного позже. Это связано с тем, что «на изготовление документа требуется время», как отметил председатель комитета СФ по регламенту Вячеслав Тимченко.

Борисов был освобожден от должности генерального директора «Роскосмоса» в феврале текущего года. Затем его назначили спецпредставителем по международному сотрудничеству в космосе.