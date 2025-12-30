Экс-депутат парламента Финляндии Туртиайнен получил убежище в России

Бывший депутат парламента Финляндии Ано Туртиайнен и его супруга получили статус беженцев в России из-за преследования финскими властями за поддержку России и критику НАТО, сообщает RT .

Туртиайнен отметил, что его мечта — получить российское гражданство и помогать русскому миру своими знаниями в спорте, бизнесе и политике.

Туртиайнен пояснил, что решение покинуть Финляндию было связано с опасениями за личную безопасность. По его словам, финские власти начали преследовать его за поддержку России и критику НАТО.

«Полиция неоднократно появлялась возле нашего дома, дачи и офисов в течение этого года. Недавно участились угрозы членам семьи и странное поведение полиции, что вынудило нас покинуть Финляндию», — рассказал Туртиайнен.

Ранее политик сообщал о подаче ходатайства на получение убежища в России. Он был депутатом парламента Финляндии от партий «Истинные финны» и «Власть принадлежит народу».

С января по сентябрь 2025 года убежище в России запросили 2 762 гражданина из 24 недружественных стран, большинство из которых — граждане Украины.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.