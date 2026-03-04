Экономист объяснил победную тактику Ирана в борьбе с США и Израилем

Экономист Хачатурян: Иран может победить США, оказывая давление на их союзников

Иран не способен «победить» США в классическом военном смысле, однако может добиться давления на Вашингтон через экономические потери его союзников на Ближнем Востоке, сообщил РИАМО доцент Финансового университета при правительстве РФ Михаил Хачатурян.

«Победить» США в классическом понимании этого слова Иран, конечно, не может. Но, обеспечив должную политическую стабильность и достаточный военный ресурс, Иран вполне может создать условия, при которых экономический ущерб от военных действий для арабских союзников США, прежде всего Катара, ОАЭ, Омана, Бахрейна, выражающийся в падении инвестиций в высокотехнологичные сектора экономики, невозможности осуществлять отгрузку нефти, СПГ, будет максимально неприемлемым», – сказал Хачатурян.

Он добавил, что, судя по тому, как складывается ситуация, Иран выбрал именно такую тактику ведения боевых действий.

«Иран оказывает максимальное давление на экономическое положение своих соседей, которые, терпя многомиллиардные убытки, будут все сильнее давить на администрацию США с требованием скорейшего завершения конфликта», – заключил экономист.

Утром 28 февраля вооруженные силы Израиля и Соединенных Штатов осуществили удары по территории Ирана. В результате атаки, затронувшей ряд городов, зафиксированы жертвы среди гражданского населения, включая детей.

В числе погибших оказался верховный лидер Ирана Али Хаменеи.

