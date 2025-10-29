сегодня в 15:52

Екатерину Аратову сняли с должности главы фракции «Единая Россия» в Совете депутатов Дубны

Екатерину Аратову досрочно сняли с должности главы фракции «Единая Россия» в Совете депутатов Дубны, сообщает пресс-служба партии.

Соответствующее решение было принято на собрании местного депутатского объединения партии единогласно.

В свою очередь, президиум Регионального политического совета подмосковного отделения «Единой России» за совершение действий, дискредитирующих партию, объявил Аратовой партийное взыскание в виде выговора.

Ранее в сети появились видеоматериалы, на которых Екатерина Аратова допускает некорректные высказывания в связи с работами по благоустройству расположенного в Дубне Чернореченского леса. Указанные материалы датируются 2024 годом, когда Аратова не являлась депутатом или членом «Единой России».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.