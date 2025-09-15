ЕК: количество выданных россиянам шенгенских виз рухнуло с 4 млн до 541 тыс
Официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Маркус Ламмерт рассказал, что число выданных жителям РФ шенгенских виз уменьшилось с 4 млн штук в 2019 году до 541 тыс. в 2024 году, сообщает РИА Новости.
Ранее портал Euractiv написал, что некоторые наиболее воинственно настроенные страны ЕС хотят полностью запретить въезд российских туристов на территорию союза.
Ламмерт отметил, что ЕК внимательно следит за внедрением странами-членами Евросоюза руководящих принципов выдачи виз гражданам России от 2022 года, когда в одностороннем порядке от ЕС отменили соглашение о визах с РФ.
«Что касается стратегии, которую мы представим к концу этого года (насчет виз россиянам — ред.), то новая визовая стратегия действительно готовится», — добавил официальный представитель ЕК.
В то же время политик отказался ответить на вопрос, обсуждается ли в организации еще более жесткое ограничение выдачи виз в рамках 19 пакета санкций в отношении РФ.