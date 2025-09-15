ЕК: количество выданных россиянам шенгенских виз рухнуло с 4 млн до 541 тыс

Официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Маркус Ламмерт рассказал, что число выданных жителям РФ шенгенских виз уменьшилось с 4 млн штук в 2019 году до 541 тыс. в 2024 году, сообщает РИА Новости .

Ранее портал Euractiv написал, что некоторые наиболее воинственно настроенные страны ЕС хотят полностью запретить въезд российских туристов на территорию союза.

Ламмерт отметил, что ЕК внимательно следит за внедрением странами-членами Евросоюза руководящих принципов выдачи виз гражданам России от 2022 года, когда в одностороннем порядке от ЕС отменили соглашение о визах с РФ.

«Что касается стратегии, которую мы представим к концу этого года (насчет виз россиянам — ред.), то новая визовая стратегия действительно готовится», — добавил официальный представитель ЕК.

В то же время политик отказался ответить на вопрос, обсуждается ли в организации еще более жесткое ограничение выдачи виз в рамках 19 пакета санкций в отношении РФ.