«Его в дверь, а он в окно»: Зеленский угрожает Орбану, пытаясь попасть в ЕС

По словам дипломата, глава киевского режима, получая многомиллиардную помощь от Евросоюза, позволяет себе прямые угрозы в адрес одного из лидеров стран ЕС. Она отметила, что такие действия выглядят шокирующе и противоречат нормам поведения внутри сообщества.

«Для меня самое шокирующее, что Зеленский, получая миллиарды от Европейского союза, впрямую угрожает одному из лидеров стран ЕС. Пытается втиснуться в Евросоюз всеми способами: не мытьем, так катаньем — хоть что-то просунуть. Пусть этот автобус уйдет и тебе руку прищемит, но ты все равно будешь за ним бежать и кричать, что едешь в автобусе», — сказала Захарова в эфире своей авторской программы на радио Sputnik.

Она добавила, что таким образом Зеленский стремится продемонстрировать избирателям результат и показать, что курс на ЕС оправдан.

«И вот, пытаясь всеми способами вломиться — его в дверь, а он в окно — туда, где есть некие правила сообщества, правила поведения и общежития, он еще, влезая туда, кричит: вот этого конкретного можно убить вместе с его семьей. Это как? Вот это шокирует», — сказала Захарова.

