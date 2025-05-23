«Единая Россия» первая запустила по стране процедуру предварительного голосования

Депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Павел Максимовичрассказал о том, как проходит процедура предварительного голосования в Московской области, передает пресс-служба партии.

По словам парламентария, предварительное голосование – крайне важный и эффективный инструмент отбора партийных кандидатов.

«Единая Россия» первая запустила по стране такую процедуру, обеспечивающую конкурентное соперничество между ее участниками. Главное – что выборщиками являются те же люди, которые будут уже непосредственно голосовать на выборах, то есть жители сами выбирают, кто может и должен представлять их интересы», – сказал Максимович.

Депутат, свою очередь, отметил, что кадровый партийный проект «ПолитСтарт» позволяет подготовить участников праймериза к реальной политической борьбе, заложить знания о процедуре предварительного голосования и современной российской политике.

«В Подольске в этом году также пройдут выборы в местный Совет. Призываю ознакомиться с кандидатами предварительного голосования и выбрать самых достойных, ведь именно от них зависит будущее всего округа», – поделился Павел Максимович.

С 19 по 25 мая в Московской области проходит предварительное голосование партии «Единая Россия» по отбору кандидатов для последующего выдвижения на выборы. Принять участие могут совершеннолетние жители Балашихи, Дмитровского округа, Подольска, Шатуры и Электростали. В Лыткарине, Фрязине, Молодежном и Луховицах состоится отдельное голосование с участием выборщиков из числа членов партии, которое начнется 23 мая.

Напоминаем, что проголосовать в электронном формате можно на сайте PG.ER.RU до 20:00 25 мая

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.