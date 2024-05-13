«Единая Россия» единогласно поддержала Мишустина на должность премьер-министра

«Единая Россия» единогласно поддержала кандидатуру Михаила Мишустина для назначения на должность премьер-министра РФ. Решение о его утверждении было ранее принято на пленарном заседании Госдумы, сообщает пресс-служба Московского областного регионального отделения «Единой России».

Секретарь Московского областного регионального отделения «Единой России», председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов отметил, что особое внимание будет уделено улучшению демографической ситуации, сбалансированному развитию регионов и инфраструктуры. Объем промышленного производства предстоит нарастить на десятки процентов.

К 2030 году Россия должна войти в четверку крупнейших экономик мира по паритету покупательной способности.

Уверен, что все амбициозные задачи будут достигнуты. Четыре года работы под руководством Михаила Мишустина ознаменовались ростом экономики на фоне таких небывалых вызовов, как пандемия коронавируса и мощное санкционное давление. Мы выстояли и продолжаем уверенно идти только вперед, Игорь Брынцалов Секретарь Московского областного регионального отделения «Единой России», председатель Мособлдумы

Секретарь Генсовета «Единой России», первый зампред Совета Федерации Андрей Турчак рассказал, что партии и правительству удалось выстроить максимально продуктивное взаимодействие. Это позволило эффективно работать над народной программой и партийными проектами.

(Удалось — ред.) добиться конкретных результатов по программам социальной догазификации, благоустройства городов, строительства и капремонта школ, модернизации здравоохранения и многим другим. Принять большой блок законов по поддержке участников СВО и членов их семей. Андрей Турчак Секретарь Генсовета «Единой России», первый зампред Совета Федерации

Андрей Турчак подчеркнул, что сегодня ключевой приоритет совместной работы «Единой России» и кабмина — выполнение поручений президента РФ Владимира Путина, озвученных в послании, и достижение национальных целей развития, которые глава государства определил в указе 7 мая.

Руководитель фракции партии Владимир Васильев отметил, что отвечать за реализацию поручений Владимира Путина будут в равной степени и правительство, и парламент. В особенности это касается фракции парламентского большинства.