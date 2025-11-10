Джихадисты казнили 90-тысячную блогершу из-за сотрудничества с армией

В северных районах Мали произошло жестокое убийство местной блогерши Мариам Сиссе, имевшей более 90 тысяч подписчиков в TikTok, сообщает «КоммерсантЪ» .

По данным AFP со ссылкой на родственников и официальные источники, вооруженные джихадисты похитили девушку, обвинив ее в съемке видео с перемещениями боевиков, а затем публично расстреляли на площади Независимости города Тонка. Брат погибшей стал свидетелем казни, находясь в толпе местных жителей.

Инцидент произошел на фоне обострения безопасности в регионе, где исламистские группировки действуют с 2012 года. Несколько недель назад боевики установили топливную блокаду, вынудив власти закрывать школы и препятствуя сельскохозяйственным работам.

Военная хунта, пришедшая к власти в 2021 году, продолжает безуспешные попытки сдержать повстанческое движение, которое уже распространилось на соседние Нигер и Буркина-Фасо.