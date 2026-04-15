Джей Ди Вэнс заявил, что США прекратили закупки оружия для Украины

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон прекратил закупки оружия для Украины и больше не намерен его поставлять. Это решение он назвал достижением администрации Дональда Трампа, сообщает «Царьград» .

Выступая в Университете штата Джорджия, Вэнс подчеркнул, что ранее выступал против финансирования конфликта.

«Я говорил, что нам следует прекратить финансировать войну в Украине. Понятно? И я, очевидно, по-прежнему так считаю», — заявил вице-президент.

По его словам, отказ от закупок оружия стал одной из ключевых позиций действующей администрации.

«Мы сказали Европе, что если вы хотите покупать оружие, то можете это делать, но Соединенные Штаты больше не покупают оружие и не отправляют его на Украину. Мы просто ушли из этого бизнеса. Так что это очень хорошо», — отметил Вэнс.

Ранее он также выступал против военной операции против Ирана, однако, по данным американских СМИ, оказался в меньшинстве в команде президента. Ряд изданий называл эскалацию конфликта на Ближнем Востоке и удары по Ирану открытым унижением Вэнса.

