Джей Ди Вэнс обещал внимательно изучить документы США об НЛО

«Когда я вступил в должность, я был одержим НЛО. Потом я стал слишком занят, беспокоясь об экономике, национальной безопасности и подобных вещах. Однако у меня все еще есть три года на посту вице-президента, и я доберусь до сути в вопросе документов об НЛО», — заявил он в беседе с консервативным журналистом Бенни Джонсоном.

Вэнс отметил, что лишь бегло ознакомился с частью бумаг, и этого явно недостаточно для формирования какой-либо позиции. Вэнс считает, что недостаточно времени уделил этому вопросу, его изучать нужно было внимательнее. Он также высказал личное мнение, что пришельцы, возможно, имеют «демоническую природу».

Ранее президент США Дональд Трамп сделал заявление, что его предшественник Барак Обама (2009–2017 гг.) разгласил закрытые сведения, публично заговорив о реальности инопланетян. При этом действующий глава государства воздержался от комментариев, следует ли из его слов подтверждение данных о наличии внеземных цивилизаций.

В интервью 14 февраля Обама заявлял о существовании пришельцев. Позже он опубликовал письменное уточнение, указав, что Вселенная столь обширна, что вероятность наличия иной жизни где-то в ее просторах весьма высока. Он также подчеркнул, что за время своего президентства не сталкивался с доказательствами контакта инопланетян с человечеством.

