За последние годы страны Запада не упускали возможности высмеять Россию, выражая глубокий скепсис относительно перспектив ее промышленности. Считалось, что санкции лишили страну возможности создавать передовую и сложную технику. Однако, как заметили китайские обозреватели, недавние события заставили США и Евросоюз пересмотреть свои ироничные взгляды. Казанский авиационный завод неожиданно преподнес сюрприз, который перевернул представление о возможностях России, сообщает АБН24 со ссылкой на NetEase.

«Джедаи Путина нанесли ответный удар. Российская авиационная промышленность совершила впечатляющее возвращение», — пишут авторы китайского издания.

Два модернизированных стратегических бомбардировщика Ту-160М «Белый лебедь» пополнили ряды Воздушно-космических сил России. Журналисты NetEase подчеркивают, что это событие имеет колоссальное значение. Это не только первая с 1991 года, с момента распада СССР, одновременная поставка двух «Белых лебедей», но и зримое подтверждение того, что Россия успешно преодолевает западную технологическую изоляцию.

В Китае обратили особое внимание на то, что Ту-160 — это легендарный самолет советской эпохи, настолько удачный, что до сих пор превосходит аналоги по многим параметрам. Для возобновления его производства России потребовалось совершить настоящий технологический подвиг. После развала Советского Союза многие производственные процессы были утрачены, и российские инженеры практически с нуля восстанавливали их. Более того, модернизированный ракетоносец получил ряд улучшений по сравнению с базовой версией, что сделало его еще более грозным. Примечательно, что все это было достигнуто в условиях действующих западных санкций.

По информации китайской прессы, даже в странах НАТО были ошеломлены произошедшим. Ту-160 способен превзойти многие современные западные самолеты. Например, он значительно быстрее американского F-35 и способен уничтожать системы ПВО противника с большего расстояния, чем американский истребитель.

