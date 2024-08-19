Джабаров: во Львов из Курской области пришли похоронки
Сенатор Джабаров считает неизбежным разгром ВСУ в Курской области
Разгром ВСУ в Курской области неизбежен на фоне потерь подразделений из Западной Украины, заявил «Ленте.ру» первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
«В числе тех частей, которые вторглись в Курскую область, было много выходцев с Западной Украины. Пошли похоронки. Все части ВСУ… будут уничтожены, либо взяты в плен», — сказал политик.
Ранее мэр Львова Андрей Садовый о «страшной цене» операции ВСУ в курском приграничье.
Украинские СМИ опубликовали материалы о похоронах уничтоженных военнослужащих в городах Западной Украины.