Дзен назвал встречу Путина и Трампа событием года и перечислил тренды

Платформа Дзен подвела новостные итоги 2025 года и раскрыла, какие события и темы были наиболее интересны аудитории. Также в пресс-службе площадки рассказали, как менялись интересы россиян в разных городах, какие обновления появились.

Ежемесячная аудитория Дзена в 2025 году была 73 млн человек. 65% пользователей читали на площадке новости. Суммарно люди были на платформе по 26 минут в сутки. Наиболее популярным временем для чтения новостей было 08:26 во вторник.

На протяжении 2025 года в Дзене выкладывали новости около пяти тыс. средств массовой информации. Объем новостного контента увеличился на 34%, если сравнивать с прошлым годом.

В 2025 году полтора млн пользователей, которые до этого не выкладывали материалы, начали делать это в Дзене.

Что было интересно пользователям больше всего

Наиболее читаемым новостным сюжетом 2025 года был саммит президентов России Владимира Путина и Дональда Трампа на американской Аляске. В новостях о поездках за границу наиболее часто упоминали КНР. Одним из быстрорастущих направлений контента были материалы про технологии и искусственный интеллект.

Увеличился интерес к региональной новостной повестке. Также тематика «Питомцы» показала самую крупную вовлеченность россиян. Она оказалась на первом месте по числу пожертвований.

Чем интересовались в крупных городах

В городах с населением от миллиона человек интересы пользователей отличались. В Москве люди больше всего читали про политику. В Санкт-Петербурге интересовались искусством и культурой.

Новосибирцы активно читали про ИТ и технологии. В Екатеринбурге интересовались шоу-бизнесом. В Казани наибольший интерес вызывала наука.

В Красноярске активнее читали про еду. В Краснодаре интересовались путешествиями. В Уфе был интересен спорт.

В Челябинске самыми популярными оказались материалы про машины. В Перми больше читали про электронику и гаджеты. В Омске люди чаще интересовались экономикой.

В Нижнем Новгороде наиболее популярными были материалы про историю. В Самаре чаще всего читали про бизнес и финансы. В Ростове-на-Дону интересовались фильмами и сериалами. В Воронеже чаще читали про садоводство. В Волгограде людей больше интересовала психология отношений и семьи.

Какие у Дзена были обновления

На площадке появился новый формат чтения новостей «Поток». Он формируется на основе рекомендаций.

Также был расширен новостной контент в мобильной ленте. Там появилось в два раза больше новостей.

Была добавлена темная тема, а также раздел «Интересное». В нем соединились наиболее обсуждаемые новости, а также материалы от блогеров.

Еще на площадке появилась возможность отправлять пожертвования. Также был введен рекламный инструмент «Промо видео».

Рейтинг средств массовой информации и брендов

Дзен выложил перечень наиболее охватных средств массовой информации на площадке в промежуток с января по ноябрь 2025 года. Согласно информации Mediascope, первое место заняли РИА Новости. Еще в топе оказались РБК, Life, RT и газета «Известия».

Площадка в первый раз сформировала рейтинг упоминаемости брендов в Дзене. Его подготовили вместе с системой аналитики соцмедиа и СМИ Brand Analytics.

В топе брендов по итогам 2025 года оказались Ozon, ВТБ, Samsung Russia, ОАО «РЖД» и Max.

Персональные итоги пользователей

В персональных итогах россияне могут посмотреть, какие новости формировали их год в Дзене. На основе материалов, которые были интересны пользователю, площадка выберет персональный новостной архетип. Например, от интереса к технологиям и культуре, до экономики и политике.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.