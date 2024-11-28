Два депутата выступили против «сухого закона» в Вологодской области

Против принятия законопроекта об ограничении продажи алкоголя в Вологодской области в будние дни выступили два депутата. Одного из них несколько лет назад лишили прав за вождение в нетрезвом виде, сообщает Mash .

В 2016 году Александр М. потребовал усилить контроль за пьяными водителями на сессии Заксобрания. В тот же день он сел за руль, будучи в состоянии алкогольного опьянения. Его поймали, депутату выписали штраф в размере 30 тыс. рублей, а также на полтора года лишили его прав.

Второй депутат, который не согласился с законопроектом, — Виктор Л. Он считает, что из-за запрета алкоголя в регионе люди будут пропускать работу, чтобы успеть приобрести спиртное в выделенные часы и напиться. Сам он завил, что не пьет.

«Сухой закон» начнет действовать в Вологодской области с 1 марта 2025 года. Согласно нему продавать алкогольные напитки в регионе в будние дни будут с 12:00 до 14:00. В выходные спиртное будут продавать как обычно.