Дугин прокомментировал удар Ирана по Израилю
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Философ Александр Дугин выразил мнение, что удар Ирана по Израилю является началом большой эскалации. Он назвал ситуацию между двумя государствами важнейшим событием современной истории, сообщает «Царьград».
По его мнению, конфликт на Ближнем Востоке можно охарактеризовать как борьбу многополярного мира против однополярной гегемонии.
Эксперт уверен, что геноцид палестинцев в секторе Газа, а также уничтожение в Сирии высокопоставленных военных подтолкнули иранское правительство ответить на данные действия.
«Запад сейчас полностью включится в поддержку Израиля, а шиитский мир уже мобилизован полностью на Ближнем Востоке. Это хуситы йеменские, это «Хезболла» ливанская, это иракские шииты, это уже теперь, собственно, Иран», — пояснил Дугин.
Философ полагает, что шиитский мир воюет с мировой гегемонией — Израилем и США. Россия же, по мнению Дугина, находится на стадии конфликта с западными странами, с такой же мировой гегемонией на Украине.