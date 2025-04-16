Дуда ответил Нарышкину на слова про Польшу, которая примет первый удар
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Президент Польши Анджей Дуда назвал «российской дезинформацией» слова директора СВР РФ Сергея Нарышкина о том, что польское государство и страны Балтии пострадают первыми при нападении НАТО на Россию или Белоруссию. Европейский политик утверждает, что НАТО — это оборонительный альянс, который «ни на кого не нападает», сообщил польский еженедельник Do Rzeczy.
Нарышкин предупреждал, что если Североатлантический альянс начнет агрессию против Союзного государства, то ущерб будет нанесен всему военному блоку, однако в первую очередь пострадают именно Польша и балтийские государства.
«Это классическая, вводящая в заблуждение, российская дезинформация, типичная для школы, так сказать, советской дезинформационной пропаганды», — утверждает Дуда.
Ранее Сергей Нарышкин также заявлял, что мирное урегулирование на Украине подразумевает ее безъядерный и нейтральный статус. Кроме того, для этого Киеву необходимо отменить дискриминационные законы и признать нынешние границы России.