Дуда ответил Нарышкину на слова про Польшу, которая примет первый удар

Президент Польши Анджей Дуда назвал «российской дезинформацией» слова директора СВР РФ Сергея Нарышкина о том, что польское государство и страны Балтии пострадают первыми при нападении НАТО на Россию или Белоруссию. Европейский политик утверждает, что НАТО — это оборонительный альянс, который «ни на кого не нападает», сообщил польский еженедельник Do Rzeczy .

Нарышкин предупреждал, что если Североатлантический альянс начнет агрессию против Союзного государства, то ущерб будет нанесен всему военному блоку, однако в первую очередь пострадают именно Польша и балтийские государства.

«Это классическая, вводящая в заблуждение, российская дезинформация, типичная для школы, так сказать, советской дезинформационной пропаганды», — утверждает Дуда.

Ранее Сергей Нарышкин также заявлял, что мирное урегулирование на Украине подразумевает ее безъядерный и нейтральный статус. Кроме того, для этого Киеву необходимо отменить дискриминационные законы и признать нынешние границы России.