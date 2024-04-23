Дуда бездоказательно обвинил РФ в размещении ядерного оружия в Калининграде

Польский президент Анджей Дуда обвинил Москву в размещении ядерного оружия в Калининграде, однако никаких доказательств он не привел, пишет РИА Новости .

«Российские власти проводят враждебную агрессивную политику, которая на протяжении многих лет состоит в нарушении всех международных соглашений, милитаризации Калининградской области, где, скорее всего, находятся российские ракеты с ядерными боеголовками», — заявил президент.

Ранее он также выразил готовность разместить на территории своей страны ядерное оружия, поставленное Соединенными Штатами.

В ответ на это заявление пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия предпримет необходимые шаги для обеспечения безопасности страны, если Варшава приступит к реализации своих планов.