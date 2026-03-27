Дубай массово стал терять туристов и деньги на фоне ударов Ирана

Война на Ближнем Востоке сократила сделки с жильем и загрузку отелей в Дубае

Из-за конфликта с Ираном Дубай столкнулся с оттоком экспатов, падением спроса на недвижимость и убытками в сотни миллионов долларов в день, сообщает kp.ru .

С начала боевых действий Иран направил по ОАЭ 357 баллистических ракет и 1800 дронов. Под удар попадали база «Аль-Дафра» под Абу-Даби, аэропорт, порт и финансовый центр Дубая. Страна теряет до 600 млн долларов в день, несмотря на работу нефтепровода в обход Ормузского пролива.

По оценкам, в январе в ОАЭ проживали 150 тыс. граждан РФ, а русскоязычная диаспора к 2024 году достигла 500 тыс. После эскалации часть экспатов уехала.

«Машин на улицах стало гораздо меньше обычного. Раньше в 10 вечера пробки были нормой, а сейчас их практически нет», — рассказал топ-менеджер Антон.

В отелях — скидки до 40%, рестораны и пляжные клубы заполняются без брони. Продажи недвижимости в марте упали более чем вдвое.

«Количество сделок у нас в марте упало больше, чем вдвое», — сообщил генменеджер Kalinka Middle East Максим Ромахов.

Аренда подешевела на 20–30%, двушки на вторичке снизились в цене с 53 до 48 млн рублей.

Приюты фиксируют рост числа брошенных животных. «У нас остался один пакет сухого корма. Лекарства тоже на исходе», — заявила основательница Dubai Street Kitties Дина Сари Таджи.

Востоковед Фархад Ибрагимов предупредил, что при прямом участии ОАЭ в конфликте «Иран будет беспощадно бить и по Дубаю».

Эксперты считают, что восстановление экономики займет не менее трех месяцев после завершения активной фазы конфликта.

