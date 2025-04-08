«Достиг наивысшей степени»: Медведев оценил риск начала ядерного конфликта

Заместитель председателя совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что риск ядерного конфликта достиг наивысшей степени. По его словам, ситуация усугубляется позицией США и их союзников, которые продолжают наращивать военную активность.

Он отметил, что договор СНВ-III, подписанный 15 лет назад в Праге, не смог снизить угрозу ядерной войны.

По словам Медведева, этому помешала позиция Штатов и их союзников, которые решили, что могут сохранять ядерный паритет с РФ и одновременно вести против нее «необъявленную войну», используя санкции, а затем — свое оружие и специалистов. Это поставило мир на грань Третьей мировой войны.

«При том, что администрация маразматика Байдена (Джо, экс-президента США — ред.) твердила о том, что никакого риска ядерного конфликта нет. Эта было циничное вранье: угроза достигла наивысшей степени», — подчеркнул Медведев в своем Telegram-канале.

По его мнению, нынешняя американская администрация хотя бы признает существование этой угрозы (однако предлагая рекордные расходы на оборону), в то время как европейские страны не понимают серьезности ситуации, продолжая «трясти своими скудными стратегическими потенциалами».

Медведев также отметил, что даже при полном прекращении конфликта на Украине ядерное разоружение в ближайшие десятилетия остается невозможным, а мир продолжит развивать новые виды оружия. Это приведет к росту числа ядерных арсеналов в различных странах. Последствия опасной гонки вооружений «давно известны», заключил зампред Совбеза РФ.