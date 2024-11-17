Дональд Трамп выдвинул на пост министра по энергетике Криса Райта

Избранный президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье, что выдвигает на пост министра по энергетике Криса Райта, который также будет членом нового национального совета по энергетике, пишет РИА Новости .

Он отметил, что у Райта есть опыт работы с миллиардером Дугом Бергамом, который тоже войдет в новый совет США по энергетике.

По его словам, эта команда будет способствовать энергетическому доминированию США, что приведет к снижению инфляции, победе в гонке вооружений в сфере ИИ с Китаем и другими странами.

Ранее сообщалось, что до инаугурации избранного 47-го президента США Дональда Трампа остается еще больше двух месяцев, однако формирование будущей администрации уже началось — как на уровне слухов в прессе, так и в официальных заявлениях следующего главы государства.